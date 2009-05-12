NASA Twitter'dan uzay görevini canlı verecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Hubble uzay teleskobunun onarım ve modernizasyonu için gönderdiği Atlantis uzay mekiği mürettebatından Mike Massimino, Twitter aracılığıyla anlık durumunu bildirecek.



Hubble teleskobunun onarım ve modernizasyonu için yapılacak beş uzay yürüyüşünden ikisine katılacak 47 yaşındaki deneyimli astronot Mike Massimino, bu görev için Nisanda Houston'da yapılan eğitim çalışmalarında da Twitter'ı kullanmıştı.



2002'de Hubble teleskobuna gönderilen ekipte de yer alan ve bu sırada iki uzay yürüyüşü yapan tecrübeli astronotun Twitter'daki kullanıcı adı ise "Astro_Mike".



Ayrıca NASA'nın Hubble'daki çalışmaları da Twitter'da @NASA üzerinden izlenebilecek.



NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) Haziranda göndereceği uzay mekiğinin komutanı Mark Polansky de çalışmalarından Twitter kullanıcılarını haberdar edecek. NASA'dan yapılan açıklamada, Polansky'nin çalışmalara ilgi duyanların sorularını da yörüngeden YouTube aracılığıyla yanıtlayacağı belirtildi.



Polansky'nin Twitter hesabı ise Astro_127 olacak ve "http://www.twitter.com/Astro_127" adresinden izlenebilecek.



Cankurtaran mekiği beklemede



Bu arada, NASA Hubble teleskobuna yapılan seyahat sırasında ortaya çıkabilecek bir sorunla baş edebilmek için hazır beklettiği ikinci bir uzay mekiğini astronotları kurtarmak için göndererek B planını devreye sokacak.



Uzay teleskobunun onarım ve modernizasyonu için gönderilen Atlantis uzay mekiği, Hubble'ın bulunduğu yüksek yörünge seviyesi dolayısıyla bir mikro-meteor veya başıboş bir uzay atığına çarpışma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.



Mekiğin, Yer'den 600 km uzakta yörüngede bulunan 11 ton ağırlığındaki Hubble'a çarşamba günü ulaşması bekleniyor.



Atlantis mekiğindeki biri kadın 7 astronotun Hubble'a geçen sonbaharda gönderilmesi planlanıyordu, ancak teleskop bozulduğu için o dönemde onarım ekibi gönderilmedi.



Teleskobun uzaydan sıra dışı görüntüleri elde etmeye yarayan ve topladığı verileri düzenleyerek Dünya'ya gönderen Science Data Formatter adı verilen ünitesinin A yüzünün, geçen yıl 27 Eylülde bozulmasından sonra NASA, B yüzü denilen ve teleskobun hizmete girdiği 1990'dan bu yana hiç kullanılmayan yardım sistemini yeniden programlamak zorunda kalmıştı.



19 yaşındaki Hubble'ın başta sıcaklık tecrit kalkanı olmak üzere jiroskopları ve kameralarının da değişmesi gerekiyor.



Hubble'a yeni kameralar, bataryalar ve jiroskoplar yerleştirecek astronotlar, iki bozuk cihazı da tamir etmeye çalışacak.



Hubble, 18 yıl önce "ayna-mercek çubuğunun ters takılması yüzünden bir yıl uzayın derinliklerinin fotoğrafı çekilemediğinden" onarımı yine mekikler aracılığıyla yapılmıştı.



Hubble'daki onarım işlemi için 5 kez uzaya çıkılacağı, bunların her birinde astronotların yaklaşık 7 saat uzayda kalacağı ve onarımın yaklaşık 1 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor.



Bu, Hubble'ın 1990 yılında fırlatılmasından sonra onarım için yapılan 5. ve son görev olacak. NASA yetkililerine göre, onarımın başarılı olması halinde, Hubble eskisinden daha güçlü olacak ve en az 2014 yılına kadar çalışabilecek.

