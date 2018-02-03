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Bilim / Teknoloji

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

Uzmanlar, Titan uydusunun zorlu atmosfer koşullarında canlı yaşamının ortaya çıkmasını sağlayabilecek korumayı vaat ettiğini ileri sürdü

03 Şubat 2018 16:17

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanlarının, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın atmosferinde yaşam belirtisi olabilecek yeni bulgulara ulaştığı belirtildi.

Sputnik Türkiye'nin Phys.org'a dayandırdığı haberine göre Titan'ın atmosferindeki incelemelerini sürdüren NASA uzmanları, bu uyduda mikroorganizmaların bulunduğunun kanıtı olabilecek maddelere rastladı.

NASA'nın araştırmasına göre 'akrilonitril' moleküllerine uydunun güney kutbunda daha yoğun miktarda rastlanırken bu moleküllerin Titan'da hakim olan ortalama eksi 179 derecede damlacıklar halinde oluşarak sıvı metan gazıyla kaplı göllere düşüyor.

Uzmanlar, Titan uydusunun zorlu atmosfer koşullarında canlı yaşamının ortaya çıkmasını sağlayabilecek korumayı sağlayabileceğini de ileri sürdü.

Daha önce sonuçları 'New Scientist' dergisinde yayımlanan araştırmada, Gezegen Bilim ve California Teknoloji enstitülerinde görevli bilim adamları Amanda Hendrix ve Yuk Yung, Titan ile ilgili verileri inceleyerek uydunun gelecekte insanoğlunun yaşaması için gerekli çeşitli enerji kaynaklarını barındırdığını ortaya koymuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nde görevli gezegen bilimci Ralph Lorenz, Titan'ın uzun dönemde Mars'tan sonra insanoğlunun varlığını sürdürebileceği en önemli ikinci yer olacağını kaydetmişti.

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