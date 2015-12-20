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Çevre

NASA: Son 10 yılda İstanbul'daki hava kirliliği yüzde 50 arttı

ABD ve Batı Avrupa’da ise kirlilik oranlarının uygulamaya sokulan yeni yönetmelikler sayesinde 10 yıl öncesine göre yüzde 20 ile 50 arasında azaldığı görüldü

20 Aralık 2015 09:50

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uydu haritaları, son 10 yılda İstanbul’daki kontrolsüz büyüme ile havadaki solunumu kirleten azot dioksit oranının yüzde 50 oranında arttığını tespit etti.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre kirlilik artışı, Ankara’da yüzde 30, İzmir’de ise yüzde 10’da kaldı. ABD ve Batı Avrupa’da ise kirlilik oranlarının uygulamaya sokulan yeni yönetmelikler sayesinde 10 yıl öncesine göre yüzde 20 ile 50 arasında azaldığı görüldü. Hava kalitesi göstergelerinin yeni ve yüksek çözünürlüklü küresel uydu haritaları kullanarak tespit eden NASA bilim insanları, 2005 ve 2014 yıllarındaki dünyanın çeşitli bölgelerindeki 195 farklı şehir üzerindeki hava kirliliği trendlerini takip ederek karşılaştırdı. 

 

"Eksiğimiz emisyon yönetmeliği"

 

NASA Goddard Space Flight Center tarafından hazırlanan raporun yazarlarından Trent Schindler, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, özellikle İstanbul’da tespit edilen azot dioksit seviyelerinin son 10 yılda artışını yetkililerin endüstriyel gelişme ve nüfus artışına rağmen yasal olarak gerekli olan emisyon kontrolleri yönetmeliklerini devreye sokamamalarına bağladı.

 

"Egzoz soluyoruz"

 

NASA uydularının tespit ettiği atmosforik gazlardan biri olan sarı-kahverengi renkli azot dioksit, otomobil egzozları, enerji santralleri ve endüstriyel faaliyetlerin bir ortak emisyonu sonucu ozon tabakasının altına yerleşerek şehirlerde büyük bir solunum kirletici hale dönüşebiliyor.

 

ABD, Avrupa, Çin

 

ABD, Avrupa ve Çin’in atmosfere en büyük azot dioksit yayıcılar arasında gösterildiği raporda kirlilik oranlarında 2005-2014 arası ABD’de yüzde 20-50, Batı Avrupa’da yüzde 50’ye kadar düşüş görülüyor. Çin’de ise bazı şehirlerde yüzde 50 artış, bazılarında yüzde 40 azalma görülüyor.

 

Suriye'de seviye düştü

 

Suriye’de azot dioksit seviyesindeki düşüşün ekonomik aktivitenin savaşla kesintiye uğramasıyla gerçekleştiği kaydediliyor.

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