-NASA şişme uzay gemisiyle Mars'a gidecek ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Uzay mekiği programı 30 yılın ardından Temmuz ayında sona eren Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yakın gelecekte astronotları şişme uzay gemisiyle yeni keşiflere göndermeyi planlıyor. Alman Welt online sitesinin haberine göre, NASA'nın Houston'daki uzay merkezinde görevli Edward Henderson ve Mark Holderman tarafından tasarlanan uzay gemisi "Non-Atmospheric Universal Transport Intended for Lenghty United States Xploration" (Nautilus-X), yani "Birleşik Devletler'in Uzun Süreli Uzay Keşifleri İçin Atmosfer Dışı Evrensel Taşıma Aracı", sadece isminin uzunluğuyla dikkati çekmiyor. Bir kez havalandıktan sonra hiçbir yere inmemesi, hep yörüngede kalması öngörülen Nautilus-X, ortasındaki dev şişme simit, şişme mürettebat odaları ve uzun güneş panelleriyle kaplı kanatlarıyla estetik ve uzayda ihtiyaç olmadığı için aerodinamik kaygılardan uzak tasarlanmış. Dünya yörüngesinde seyredecek olan Nautilus-X, yörüngeye bir roketle getirilecek astronotları alarak, 24 aya kadar sürecek görevler için, onları uzak mesafelere götürecek. Nautilus-X burada da inmeyecek, astronotlar yine bir roket yardımıyla örneğin Mars'a iniş yapacak. En fazla altı kişilik mürettebat taşıyacak olan uzay gemisi, daha sonra astronotları Dünya yörüngesine geri getirecek. -Daha hafif, daha ucuz, daha basit- Nautilus-X'in yapımında büyük oranda çelik, çivi ve kaynak makineleri kullanılmayacak. Çünkü aracın birçok bölümü şişme olacak. Böylece astronotlara Uluslararası Uzay İstasyonundakinden (UUİ) çok daha geniş yaşam alanları sağlanmış olacak. Şişme konstrüksiyonlar, sabitlere oranla daha hafif, daha ucuz ve yapımı daha kolay. Şişme bir uzay aracını fırlatmak da ağır metal bir mekiği fırlatmaktan kolay. Nautilus-X'in bir diğer özelliği de içerisinde yaşanabilecek bir çeşit "uzay dönme dolabıyla" donatılacak olması. Yaklaşık 12 metre yarıçaplı bu santrifüj, dakikada altı tur atacak. Bu dönme dolap, insan vücudunun uzun süre yerçekimsiz ortamda kalmasıyla ortaya çıkan olumsuzlukları ya tamamen önleyecek ya da azaltacak. Düzenli olarak bu dönme dolapta jimnastik yapması planlanan astronotlar uzun seferlerde çiftçilik de yapacak. Mürettebat, ekmeğini bol mineralli sudan çıkaracak. Nautilus-X'te kurulacak tarlada toprak olmayacak, onun yerine bol mineralli suda yetişebilen meyve sebze ekilecek. Tehlikeli kozmik ışınlardan ise hem tarladaki ürünleri hem de mürettebatı, arasında sıvı bulunan bir çatı koruyacak. İki yıl yetecek erzak taşıyabilecek olan uzay gemisinin maliyeti 3,75 milyar dolar olarak hesaplandı. Geminin beş yıl içerisinde inşa edilebileceği düşünülüyor. Ancak uzmanlara göre, Nautilus-X'in bilgisayardan gerçek hayata sıçramayı ne zaman yapabileceğini kesin olarak söylemek zor.