NASA, Pasifik'te gök taşı arayacak

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) araştırmacılar, Pasifik Okyanusu'na düşen gök taşlarını denizaltılar ve araştırma gemileriyle bulmaya çalışacak.



'Techtimes' internet sitesinde yer alan haberde, NASA ve Washington Üniversitesinden bilim adamlarının, Ocean Exploration Trust şirketine ait, su altı araştırmaları konusunda ileri teknolojinin kullanıldığı Nautilus gemisinin yardımıyla daha önceden Pasifik Okyanusu'na düşmüş gök taşı avına çıkacakları belirtildi.

Nautilus araştırma gemisinde bulunan derin denizler için tasarlanmış robotlar, manyetik ekipmanları kullanarak okyanustaki gök taşlarının arayacak.



ABD'nin Washington eyaleti açıklarında okyanus tabanında 2 tonluk gök taşı parçaları bulunduğu tahmin ediliyor.



Okyanus tabanında bulunan gök taşları incelenmek üzere bir araya getirilecek.

