T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

NASA, Pasifik'te gök taşı arayacak

ABD'nin Washington eyaleti açıklarında okyanus tabanında 2 tonluk gök taşı parçaları bulunduğu tahmin ediliyor

02 Temmuz 2018 21:00

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) araştırmacılar,  Pasifik Okyanusu'na düşen gök taşlarını denizaltılar ve araştırma gemileriyle  bulmaya çalışacak. 
 
'Techtimes' internet sitesinde yer alan haberde, NASA ve Washington  Üniversitesinden bilim adamlarının, Ocean Exploration Trust şirketine ait, su  altı araştırmaları konusunda ileri teknolojinin kullanıldığı Nautilus gemisinin  yardımıyla daha önceden Pasifik Okyanusu'na düşmüş gök taşı avına çıkacakları  belirtildi.

Nautilus araştırma gemisinde bulunan derin denizler için  tasarlanmış robotlar, manyetik ekipmanları kullanarak okyanustaki gök taşlarının  arayacak.
 
ABD'nin Washington eyaleti açıklarında okyanus tabanında 2 tonluk gök  taşı parçaları bulunduğu tahmin ediliyor. 
 
Okyanus tabanında bulunan gök taşları incelenmek üzere bir araya  getirilecek.
 

ETİKETLER

nasagöktaşıabdpasifikokyanus
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24