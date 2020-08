NASA'nın Washington'daki merkezine kurumun ilk siyah kadın mühendisinin ismi veriliyor

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine, Jackson'ın, ajansın başarısına katkı sunan, tarihindeki birçok olağanüstü ve yetenekli fikir işçilerinden biri olduğunu belirterek, isminin bir NASA binasına verileceğini açıklamaktan gurur duyduğunu söyledi.

NASA'nın 1958'de ilk kadın mühendisi olan Mary Winston Jackson, Langley Araştırma Merkezi'nde araştırmacı matematikçi olarak çalışıyordu.

Jackson'ın hayatı "Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race" kitabına ve 2016 yılında bu kitaptan uyarlanan "Hidden Figures" (Gizli Sayılar) filmine konu olmuştu.