NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, ilk uçuşunu yarın gerçekleştirebilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) şubat ayında Mars'a ulaşmasına rağmen henüz uçuş yapamayan helikopteri Ingenuity'nin yarın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin beklendiği açıklandı.



NASA tarafından Ingenuity'nin Mars'taki ilk test uçuşunu pazartesi günü (yarın) gerçekleştirebileceği duyuruldu. "NASA, Ingenuity Mars helikopterinin ilk uçuşunu 19 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirmesini hedefliyor" denilen açıklamada, elde edilen verilerin uçuştan birkaç saat sonra dünyaya gönderileceği belirtildi.



Ingenuity, NASA'nın Perseverance adlı keşif aracının içinde 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapmıştı. Perseverance'a bağlı halde duran helikopterin geçtiğimiz pazartesi günü ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanırken, çıkan sorun nedeniyle uçuşun ertelenmesine karar verilmişti. (İHA)