NASA'nın asteroide çarpmasını hedeflediği uzay aracı fırlatıldı

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ABD uzay ajansı NASA, başarılı olması için bir asteroide çarpması gereken uzay aracını fırlattı.

NASA, Çifte Asteroid Yönlendirme Testi (DART) olarak isimlendirilen proje ile dünyanın ilk gezegen savunma sistemini deneyecek. NASA, bilim kurgu filmlerindeki gibi Dünya'nın sonunu getirebilecek potansiyel bir göktaşı felaketinin nasıl önlenebileceğini inceliyor.

DART uzay aracı salı gecesi Pasifik zamanı ile 10 21'de bir SpaceX Falcon 9 roketiyle California'daki Vandenberg ABD Uzay Gücü Üssü'nden fırlatıldı.

NASA'nın planı kapsamında DART'ın Ekim 2022'de Didymos adlı daha büyük bir asteroidin yörüngesinde dönen küçük asteroid Dimorphos'a saatte 21 bin 700 km hızla çarpması planlanıyor.

Fırlatma, NASA TV'den canlı yayınlandı.