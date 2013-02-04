NASA: Meteor Dünya'yı sıyırıp geçecek

Gelecek hafta, bir mini meteorun (asteroid) Dünya’ya bu güne kadar ki en yakın mesafeden geçmesi bekleniyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2012 DA14 olarak adlandırılan meteorun Dünya’ya yaklaşık 28 bin km mesafeden geçeceğini ve Alçak Dünya Yörüngesi’nin içerisine gireceğini açıkladı.

Bu mesafe kulağa çok yakınmış gibi gelmiyor olabilir. Ama söz konusu olan saniyede 7,8 km hızla Güneş etrafında hareket eden, 130 bin ton ağırlığında bir uzay taşı olunca, durum değişiyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 15 Şubat’ta Dünya’ya Ay’ın 1/13’ü kadar yakınlaşacak meteor bir futbol sahasının yarısı büyüklüğünde.

Ancak yine de meteorun Uluslararası Uzay İstasyonu gibi pek çok uydunun uzağından geçeceği düşünülüyor.

NASA meteorun Dünya’ya göre güneyden kuzeye doğru geçeceğini belirtti.

Araştırmacılar için büyük fırsat

Daire’nin verdiği bilgilere göre meteor metal ya da buz değil, taştan oluşmuş. NASA, Dünya’ya Yakın Cisimler Programı Ofisi’nin yapılan incelemeler sayesinde meteorun rotasını net olarak öngörebildiğini ve meteorun Dünya’ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını açıkladı.

45 metre çapındaki meteorun Dünya’ya en çok yaklaşan uzay cismi olarak araştırmacılar için büyük bir şans olduğu vurgulanıyor.

2012 DA14 Dünya’ya en yakın geçecek uzay cismi olmasına rağmen, boyutu görece küçük olduğundan, en büyük optik teleskoplarla bile bir ışık noktası olarak görülecek.

Meteorun Dünya’ya en yakın olduğu sırada, en iyi görülebileceği yer Endonezya olacak.

Doğu Avrupa, Asya ve Avustralya’da meteorun izlenebileceği konumlarda bulunuyor.

Meteorun varlığı geçen sene İspanya’nın güneyindeki La Sagra Gözlemevi tarafından keşfedilmişti.