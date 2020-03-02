NASA: Koronavirüs atmosferin temizlenmesine yol açtı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Koronavirüs (Kovid-19) salgının Çin’de hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olduğunu belirtti. NASA, havadaki azot dioksit (NO2) gazının azaldığını gösteren grafikleri yayınladı.

Azot dioksit gazı arabalar, elektrik santraller ve fabrikalar tarafından havaya salınıyor. NASA bilim insanlarının anlattığına göre hava önce, koronavirüsün çıktığı Vuhan şehri ve etrafında temizlendi. Bu eğilimin Şubat sonunda tüm ülkeye yayıldığı ifade edildi.

Sputnik'in aktardığına göre Çin’de milyonlarca insanın karantinaya alındığını kaydeden NASA, bunun insan ırkının tarihinde en büyük eylem olduğunu belirtti.

NASA’nın Goddard Uzay Uçuşları Merkezi’nde (Goddard Space Flight Center) çalışan hava kalitesi araştırmacısı Fei Liu, “Belirli bir olayın ardından geniş bir alanda azot dioksit seviyesinde böylesi keskin bir düşüş yaşandığına ilk kez tanık oldum” diye konuştu.