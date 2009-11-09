NASA, kıyamete karşı harekete geçti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2012'de "kıyametin kopacağını" iddia edenlere karşı toplumu bilgilendirme kampanyası başlattı.



NASA'nın internet sitesinde başlatılan kampanyayla, bu tür felaket açıklamaları ve beklentilerinin asılsız olduğuna işaret edildi. Amerikan sinemasının da sonunda el atarak çektiği "2012"de, kışın peş peşe gelen tabii afetlerle insanlığının sonunun geleceği anlatılıyor. Kehanete göre, 21 aralık 2012'de Güneş sistemindeki gezegenler de aynı hizaya dizilerek felaketlerin tetikleyicisi olacak.



Nice internet sitesini istila eden bu tür kehanetlerin, Sümerlilerin bulduğu iddia olunan "Nibiru" veya "Gezegen x"in Dünya'ya çarpacağı söylentisine dayandığına işaret eden NASA, "Nibiru" gezegeninin "tamamen hayal mahsulü" olduğu açıklamasını yaptı.



Sitede, "Dünyada bugün hiçbir ciddi bilimadamı, 2012 aralığında Dünya'yı tehlikenin beklediğini söylemiyor. Dünyamız en az 4 milyar yıldır varlığını sürdürüyor" ifadesi kullanıldı.



Bazı felaket "tellalları", Dünya'ya bir gezegenin çarpacağı tarihi 2003 olarak vermişti. Sonra çarpışma tarihi 21 aralık 2012'ye ertelendi. Bu da, Maya takviminde bir dönemin sonu olarak tanımlanıyor. Bazı internet siteleri ise NASA'yı "Nibiru" gezegeninin varlığını gizlemekle suçluyor.