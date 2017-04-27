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Bilim / Teknoloji

NASA: İnsanoğlu uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde

“Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor”

27 Nisan 2017 02:07

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, insanoğlunun uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde olduğunu açıkladı.

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Zurbuchen, “Yaşam arayışıyla ilgili bu kadar bilim dalında bu kadar geniş faaliyet yürütülürken biz tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğinde bulunuyoruz” dedi.

​Kongre’deki konuşmasında, Kova takımyıldızında TRAPPIST-1 yıldız sisteminde Dünya’ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA’nın son başarılarını da sıralayan bilim adamı, “Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor” diye konuştu.

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