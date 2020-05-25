NASA, ilk insanlı Mars yolculuğu için 8 ay karantinaya girecek gönüllüler arıyor!

Resmi sitede bulunan başvuru şartları arasında 30 - 55 yaşları arasında ABD vatandaşı olmak ile akıcı bir İngilizce ve Rusça bilmek yer alıyor.

NASA'dan yapılan resmi duyuruya göre uzay ajansı bu proje kapsamında NASA seyahatinin insanlar üzerindeki etkilerini saptamayı planlıyor.

NASA'nın karantina projesi kapsamında seçilecek kişiler bunun için maaş da alacaklar. Ancak NASA henüz bu projede yer alacak kişilere ödenecek maaşı açıklamadı.