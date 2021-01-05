NASA, iklim değişikliğinin dünyayı nasıl değiştirdiğini gözler önüne seren fotoğraflar paylaştı

NASA, 500'den fazla uydudan çekilmiş fotoğrafla küresel iklim değişikliğini gözler önüne serdi. Bazı görüntüler insan faaliyetlerinin ve gelişiminin etkisini açıkça gösteriyor.

Onlarca yıl arayla yapılan öncesi ve sonrası fotoğraf çekimleri toplamda 500’den fazla görüntüden oluşan bir koleksiyon yarattı. Böylece NASA Dünya’daki iklim değişikliğinin gerçekliğinin daha iyi anlaşılması için fotoğraflarla bu durumu tespit etti.

Sözcü'de yer alan habere göre Uzaydan çekilen ve "Değişim Görüntüleri" olarak adlandırılan fotoğraflar, iklim değişikliği, kentleşme, sel ve yangınlarla ilgili gelinen noktayı çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Yeni Zelanda’da buzulların küçülmesi, Sahra Çölü’nde kar, Kanada’da eriyen buz ve Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Çin’in Wuhan kentinde seyahatlerin azaltılması görülebiliyor.

Pakistan’da yaşana sel felaketinin öncesi

Yüksek çözünürlükteki halleri NASA’nın internet sitesinde görülebilen fotoğraflar; İzlanda’daki Ok Buzulu’nun tamamen eridiğini, Arjantin’i yakan orman yangınlarını ve Pakistan’da muson selini gösteriyor. Görüntülerin yarısı doğal afet, yangın, sel vb olay gerçekleşmeden önce çekilmiş. Diğer yarısı ise olaydan sonra aynı yerin durumunu gösteriyor.

Pakistan’da yaşana sel felaketinin sonrası

1984 ve 2020’de fotoğraflanan Arktik deniz buzunun görüntüleri, donmuş bölgedeki gözle görülür değişikliği resmen gösteriyor. 36 yıldaki değişimin ne kadar ciddi olduğu ortada.

Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi (NSIDC) araştırmacıları, 2020’nin 42 yıllık uydu kayıtları tarihindeki en düşük ikinci Kuzey Kutup deniz buzunu gördüğünü açıkladı. NSIDC Direktörü Mark Serreze, Eylül 2020’de rakamlar açıklandığında, “Bu çifte bir felaket” dedi.

Arktik deniz buzunun görüntüleri – Öncesi

NASA bilim adamı Joey Comiso, “Bu düşüşü gözlemlediğimiz hızda, Kuzey Kutbu’ndaki yaz deniz buzunun bu yüzyılda tamamen yok olması ihtimali çok muhtemeldir” dedi.

Kuzey Kutbu’nda buzlar küçülürken, NASA Aralık 2016’da Sahra Çölü’nün kenarına nadiren düşen kar yağışı görüntülerini kaydetti.

Görüntüler, yan yana veya kaydırarak karşılaştırabileceğiniz NASA web sitesinde etkileşimli bir galeri olarak paylaşıldı. NASA’ya göre bu durumun bazıları iklim değişikliğiyle ilgili, bazıları ise iklimle alakalı değil.