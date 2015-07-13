NASA: İklim değişikliği yavaşlamadı

İklim değişikliğinin 12 yıldan bu yana yavaşladığını savunan araştırmalar, NASA’nın gerçekleştirdiği analizler tarafından geçersiz kılındı. NASA, sera gazlarının neden olduğu ek ısının, Hint ve Pasifik Okyanusu’nda sıkıştığını tespit etti.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, bilim insanlarını geçmişte yanıltan bulgu, ısıyı atmosferde hapseden sera gazlarının artmasına rağmen atmosfer sıcaklığının yükselmemesi oldu. Okyanuslardaki ısı ölçümlerini inceleyen NASA, aşırı ısının büyük okyanusların derinliklerinde hapsolduğunu ortaya çıkardı.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Pasifik Okyanusu’nun en üst 100 metrelik tabakasında biriken ısı, aynı okyanusun ve Hint Okyanusu’nun 100 ile 300 metre derinliklerine yayıldı. Bu nedenle atmosfer sıcaklığı yanıltıcı rol oynarken, iklim değişikliği etkileri devam etti.

NASA, geride kalan yıllarda atmosfer sıcaklığının sabit kalmasının sebebini ‘Hint pasifiği etkileşimi’ olarak gösterdi. Küresel ısınma konusunda büyük tartışmalara sahne olan bilim dünyası, atmosfer sıcaklığının sabit kalma sebebini geçmişte iklim modelleriyle açıklamaya çalışmıştı. NASA ise okyanus sıcaklıkları üzerinde yapılan kapsamlı analizlerin soru işaretini cevapladığını düşünüyor.

Yeni bir diğer araştırmada, deniz seviyesindeki artışın sanılandan daha hızlı yaşandığı ve 2200’e kadar suların altı metre yükselebileceğini ortaya koymuştu. Bilim insanları, yüzyıllar içinde gerçekleşmesi beklenen değişimin on yıllar içinde yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.