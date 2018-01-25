T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

NASA 'güneşe değecek' uzay aracının denemelerine başladı

NASA mühendisleri, aracın etrafını sarmalayan ve 11.4 santimetre kalınlığında karbon alaşımlı bir kalkan üretti

25 Ocak 2018 00:29

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) "güneşe değmesi" beklenen uzay aracının denemelerine başlıyor.

NASA 2018 yazında uzaya göndermeyi hedeflediği ve güneşe 6.3 milyon kilometre yaklaşacak olan Parker Solar Probe uzay aracının denemelerine başladığını duyurdu. Güneşe ilk kez bu kadar yaklaşacak olan araç aynı zamanda Merkür'ün yörüngesine de girecek.

Uzay soğuğundan koruyacak

Uzay aracının Güneş'in yakınlarında zarar görmeden araştırmalarını gerçekleştirebilmesi için NASA mühendisleri, aracın etrafını sarmalayan ve 11.4 santimetre kalınlığında karbon alaşımlı bir kalkan üretti. Kalkan aynı zamanda Parker'ı uzayın aşırı soğuğundan da koruyacak.

Parker görevi süresince bilim insanlarının cevaplayamadığı üç sorunun yanıtını arayacak. Bilim insanları öncelikli olarak Güneş'in yüzeyiyle atmosferi arasındaki sıcaklık farkının nedenini öğrenmek istiyor.
Güneş'in yüzeyi yaklaşık olarak beş bin dereceyken, atmosferinin iki milyon derece sıcaklığa sahip olmasının nedenini bilinmediğini ve Parker'ın Güneş yüzeyindeki güneş rüzgarının oluşumunu gözlemleyeceğini söyleyen NASA bilim insanı Eric Christian, "Güneş, saatte milyon mil hızla her yönden yüklü bir parçacık akışı sağlıyor fakat bu parçacıkların nasıl hız kazandığını bilmiyoruz" dedi.

Bu yaz fırlatılması planlanıyor

Bilim insanları son olarak Güneş'in ürettiği ve astronotlar ve uzay araçlarına zarar veren yüksek enerjili parçacıkların neden oluştuğunu öğrenmek istiyor. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden bu yaz uzaya fırlatılması planlanan Parker, görevine başlamadan önce önemli testlerden geçecek. NASA mühendisleri tarafından geçen hafta termal bir vakumun içerisinde yerleştirilen Parker, yedi hafta boyunca görevi süresinde karşılaşabileceği olası sorunlara maruz kalacak.

Vakum içerisinde Mart'a kadar kalacak olan Parker'ın daha sonra son kontrollerinin yapılıp Haziran veya Temmuz ayında uzaya fırlatılması bekleniyor. Christian görevin, Dünya üzerindeki hava olaylarını tahmin etmede etkili olan güneş faaliyetleri hakkında bilgi sağlayacağının umut edildiğini söyledi. (DHA)

 

ETİKETLER

nasagüneşuzay aracı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24