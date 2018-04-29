NASA Güneş Sistemi'nin ikizini buldu: Kepler-90

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), aynı Güneş Sistemi gibi içinde sekiz gezegen barındıran yeni bir sistem buldu.

Kepler-90 adı verilen yıldızın yörüngesindeki sistem, Güneş Sistemi dışında, şu ana kadar keşfedilen en çok gezegenli sistem.

Kepler-90, Güneş'ten biraz daha sıcak ve biraz daha büyük. Çevresindeki gezegenlerin yedisi ise gökbilimciler tarafından daha önce keşfedilmişti.

Sekizinci bir gezegenin keşfedilmesiyle Kepler-90 güneş sisteminin aynı dünyamızın bulunduğu sistem gibi sekiz gezegenli olduğu anlaşıldı.

Yeni bulunan gezegeni uzmanlar küçük ve kayalık olduğunu söylüyor.

Google'da yazılım uzmanı olarak çalışan ve keşfe katkıda bulunan Christopher Shallue, "Bu keşifle birlikte Kepler-90 Güneş Sistemimiz ile aynı sayıda gezegene sahip ilk yıldız olmuş oldu" diyor.

Google yazılım uzmanları, bu keşfi, daha önceki taramalarda gözden kaçan gezegenleri bulmayı sağlayan "makinayla öğrenme" adını verdikleri bir tür yapay zeka yardımıyla yaptılar.

Keşif, Kepler Uzay Teleskopu'nun gözlemlerine dayanılarak yapıldı.

Dünya'dan 2 bin 545 ışık yılı uzaklıktaki yıldızın çevresindeki sistem, gezegenlerin sayısı ve dizilişleri itibariyle bizimkine çok benziyor.

Keşfe katkıda bulunanlardan Texas Üniversitesi öğretim üyelerinden Andrew Venderburg "Kepler-90 sistemi bizim Güneş Sistemi'mizin bir mini versiyonu gibi. İç kısımda küçük, daha dışarda daha büyük gezegenler var. Ama her şey daha küçük bir alanda cereyan ediyor" diyor.

Bir kıyaslamayla açıklamak gerekirse, Kepler-90'ın en dış yörüngedeki gezegeninin güneşe uzaklığı, Dünyamızın Güneş'e uzaklığına eşit.

Kepler-90'ın son keşfedilen, sekizinci gezegeni (Kepler-90i) daha iç bir yörüngede olduğu için kendi güneşinin etrafındaki turunu 14,5 günde bir tamamlıyor ve yüzeyinde sıcaklığın 425 santigrada kadar ulaştığı tahmin ediliyor.

Bu gezegenin bulunmasında kullanılan yapan zeka yazılımı ile başka bir yıldızın çevresinde dönen Dünya ile aynı boyutlarda Kepler 80g adlı bir başka gezegen de keşfedildi.

Gökbilimciler son 20-30 yıl içinde başka güneşlerin çevresinde dönen yaklaşık 3 bin 500 yeni yıldız keşfettiler.