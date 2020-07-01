Nasa, Güneş'in 10 yılını 1 saate sığdırdı

Nasa, zaman atlama yöntemini kullanarak Güneş'in 10 yıllık görüntülerini 1 saate sığdıran bir video hazırladı. 1 saatlik videodaki her bir saniye Güneş'in bir gününü gösterdi.

Nasa'nın yıllardır güneş sistemini gözlemleyen misyonu Solar Dynamics Observatory tarafından 2010'dan beri toplanan 425 milyon yüksek çözünürlüklü Güneş görseli 1 saatlik bir videoya sığdırıldı. Nasa, 20 milyon gigabayt büyüklüğündeki fotoğraf verilerinin 10 yıla ait 'sayısız yeni keşif' barındırdığını söyledi. 1 saate sığdırılan videoda geçiş yapan gezegenler ve patlamaların da görüldüğü belirtildi.

Video neredeyse 11 yıllık bir süreci kapsayan Güneş döngüsünde olanları gösteriyor. Bu süreçte Güneş'in yüzeyinde gözlenen güneş lekelerinin sayısında değişiklikler oluyor. 61 dakikalık videoda her bir saniye bir günü temsil ediyor. Videonun ilk karesi 2 Haziran 2010'u gösterirken son karesi 1 Haziran 2020'yi gösteriyor.

Nasa, videoya eşlik etmek üzere Alman müzisyen Lars Leonhard ile anlaşarak videoda çalan Güneş Gözlem parçasını kullandı.

Nasa'nın güneş sistemi gözlem misyonunun 2030'a kadar çalışmalara devam etmesi bekleniyor.