-NASA, güneş fırtınası konusunda uyardı ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - NASA, güneş fırtınası konusunda uyarıda bulundu. NASA tarafından yapılan açıklamada, Güneş'in özellikle aktif olan bir bölgesinin Dünya'ya doğru dönmek üzere olduğu belirtildi. Dev güneş lekesi "1302"de pazartesi günü bir plazma patlamasının meydana geldiği kaydedilen açıklamada, patlamanın neden olduğu güçlü ile çok güçlü arasında derecelendirilen enerji yüklü parçacık fırtınasının Dünya'nın atmosferine ulaştığı bildirildi. NASA uzmanlarına göre, güneş fırtınasının şiddeti, en yükseği 9 olan derecelendirmeye göre 8 büyüklüğünde. Güneş fırtınasının getirdiği enerji yüklü parçacıklar, Dünya'nın manyetik kalkanına baskı uyguladı ve bu parçacıklar uyduların yörünge yüksekliğine kadar ulaştı. Uzmanlar, uyduların doğrudan solar plazmaya maruz kalmış ve Dünya'nın manyetik alanında meydana gelen değişikliklerden etkilenmiş olabileceğini belirtti. Bilim adamları, fırtına nedeniyle kuzey ışıklarının da artacağını bildirdi.