T24 LogoT24 Logo
Yaşam

NASA, güneş fırtınası konusunda uyardı ANKARA (A.A)

28 Eylül 2011 14:06

-NASA, güneş fırtınası konusunda uyardı ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - NASA, güneş fırtınası konusunda uyarıda bulundu. NASA tarafından yapılan açıklamada, Güneş'in özellikle aktif olan bir bölgesinin Dünya'ya doğru dönmek üzere olduğu belirtildi.  Dev güneş lekesi "1302"de pazartesi günü bir plazma patlamasının meydana geldiği kaydedilen açıklamada, patlamanın neden olduğu güçlü ile çok güçlü arasında derecelendirilen enerji yüklü parçacık fırtınasının Dünya'nın atmosferine ulaştığı bildirildi.  NASA uzmanlarına göre, güneş fırtınasının şiddeti, en yükseği 9 olan derecelendirmeye göre 8 büyüklüğünde.  Güneş fırtınasının getirdiği enerji yüklü parçacıklar, Dünya'nın manyetik kalkanına baskı uyguladı ve bu parçacıklar uyduların yörünge yüksekliğine kadar ulaştı. Uzmanlar, uyduların doğrudan solar plazmaya maruz kalmış ve Dünya'nın manyetik alanında meydana gelen değişikliklerden etkilenmiş olabileceğini belirtti.  Bilim adamları, fırtına nedeniyle kuzey ışıklarının da artacağını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24