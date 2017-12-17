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Dünya

NASA evrende "yeni bir güneş sistemi" keşfetti

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Kepler çalışmasında yer alan bilim insanları, evrendeki uzak bir güneşin yörüngesinde dönen bir gezegen keşfetti

17 Aralık 2017 20:13

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Kepler çalışmasında yer alan bilim insanları, evrendeki uzak bir güneşin yörüngesinde dönen bir gezegen keşfetti.
NASA bilim insanları, evrenin uzak bir noktasında yer alan ve Kepler90 adı verilen güneşin yörüngesinde dönen bir gezegen keşfetti. Bilim insanlarının bu keşfi, dünyanın da içinde bulunduğu güneş sisteminin en yakın dengi olarak görülüyor.
Kepler90 adı verilen ve Draco takımyıldızının bir parçası olan güneşin etrafında keşfedilen gezegene bilim insanları Kepler90i adını verdi. Gezegenin tıpkı dünyanın içinde bulunduğu güneş sistemi gibi Kepler90\'ın yörüngesinde döndüğü ve yörüngedeki sekizinci gezegen olduğu söylendi. Bilim insanları, Kepler90i\'nin dünya benzeri bir rotasyon içinde olmasına karşın dünyanın üç katı büyüklüğünde ve dünyadan 420 derece daha sıcak olduğunu söyledi.
Kepler çalışmasında kullanılan teleskoptaki verileri Google\'daki yapay zeka uzmanlarıyla inceleyen bilim insanlarının keşfettiği Kepler90i ile ilgili NASA astrofizikçisi Paul Hertz, \"Bu keşif Kepler90i\'nin bizim güneş sistemimize şimdiye kadarki en benzer sistem olduğunu ortaya çıkarıyor\" dedi.

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