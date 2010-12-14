-NASA: ESKİ FİKİRLERİ SARSABİLİR ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Güneş'te 1 Ağustosta meydana gelen patlama üzerinde yapılan analizlerde, patlamanın, güneşin yarıküresini sardığı anlaşıldı. Manyetik lifler ve patlamalar güneş küresini bir ağ gibi sararken, şok dalgaları ve tsunamiler tüm güneş yarıküresi boyunca yayıldı. Bu faaliyetler Güneş'in uzaya, milyarlarca ton sıcak gaz taşıyan dalgalar göndermesine yol açtı. NASA sayfasındaki haberde, ''bu aktivite o kadar büyüktü ki güneş faaliyetlerine ilişkin eski fikirleri sarsabilir'' denildi. Lockheed Martin'in Güneş ve Astrofizik Laboratuvarı'ndan Karel Schrijver, ''1 Ağustostaki bu olay, gözlerimizi açtı'' derken, ''böylece güneş fırtınalarının tüm güneş küresini sarabilen olaylar olduğunu gördük, bunların ölçeğiyle ilgili bilgilerimiz değişti'' dedi. Güneş patlamalarının, Güneş üzerinde lokalize olmuş olaylar olmadığı, Güneş alevleri, tsunamiler ve Güneş'in koronal tabakasının yarattığı dev püskürmeleri içeren ''şiddetli olaylar konseri olduğunun anlaşıldığı'' ifade edildi. Patlamayla ilgili haber ve görüntüler NASA'nın internet sayfasında, http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/global-eruption.html bağlantısıyla izlenebiliyor. Bu sayfaya konan video görüntüsünde patlamanın Güneş'in üst yarıküresi boyunca giderek nasıl yayıldığı görülebiliyor.