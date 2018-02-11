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Dünya

NASA “en uzaktan çekilen” fotoğrafı paylaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Şubat (DHA) – ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı

11 Şubat 2018 22:12

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Şubat (DHA) – ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı.
NASA’ya ait olan New Horizons uzay aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki Kuiper Kuşağı’nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı. New Horizons güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağı’ndaki nesnelerin \"en belirgin görüntüsü\" olarak adlandırıldı.
NASA görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çeken New Horizons uzay aracının, Kuiper Kuşağı’ndaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri ve yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını umduğunu duyurdu. (Fotoğraflı)

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