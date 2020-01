NASA, Dünyanın on katı büyüklüğünde 9'uncu gezegen olasılığını açıkladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dokuzuncu Gezegen’in olasılığı ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada "Güneş sisteminin karanlık dış uçlarında uzak kitlelerdeki yörüngeleri esneten ve muhtemelen bütün güneş sistemini bir yana doğru eğen bir gezegen saklanıyor" dendi.

NASA, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Muhtemelen Dünya’nın on katı bir kütleye sahip ve Neptün’ün güneşe olan uzaklığının yirmi katı uzaklıkta olan, olası bir ’Dokuzuncu Gezegen.’ Hakkında bilgiye ulaşması zor olan konu hakkında, NASA tarafından yapılan açıklamada, "Genel olarak yalnızca yörüngesel ayak izleri gibi dolaylı belirtiler olsa da, yine de zorlu bir vaka."



Hürriyet'te yer alan habere göre gezegenin var olduğuna inanan bilim insanlarından, Kaliforniya’da bulunan Caltech’te görev alan astrofizikçi Konstantin Batygin’in ekibi konuyla ilgili bulgulara yaklaşmış olabileceği aktarıldı. Batygin açıklamasında, "Şu anda Dokuzuncu Gezegen’in varlığına işaret eden beş farklı gözlemsel çalışma yolu bulunuyor. Eğer bu açıklamayı görmezden gelip Dokuzuncu Gezegen’in var olmadığını düşünürseniz, bu durum problemi çözmektense daha fazla sorun ortaya çıkarır. Birdenbire beş farklı bilmece oluşur ve her birine beş farklı çözüm sunmanız gerekir" dedi.