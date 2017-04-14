NASA: Dünya dışı yaşama bir adım daha yaklaşıldı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeni keşifleri ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Cassini uzay aracı ile Hubble teleskopunun ulaştığı veriler, tüm dünyada heyecan yarattı.

BirGün'de yer alan habere göre, açıklamalardan satır başları şöyle:

NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuc, yeni keşfi "Yaşanabilir ortam icin gerekli her şeyin bulunduğu bir alan tanımlamaya en yakın nokta" şeklinde yorumladı.

NASA, Satürn'ün uydusu 'Enceladus' üzerinde bulunan kimyasal enerji formunun bildiğimiz anlamda yaşamı destekler nitelikte olduğunu açıkladı.

Bugün yapılan açıklamada Jupiter'in uydusu Europa'dan da su çıkışı gözlemlendiği ifade edildi. Europa, Jüpiter gezegenine en yakın altıncı uydu.

Europa ayrıca Güneş Sistemi'nde yaşam ihtimaline sahip en uygun nokta ve yüzeyinde buz çatlakları bulunuyor. Satürn'ün buzlarla kaplı olan uydusu Enceladus ise Dünya dışında şimdiye kadar ulaşılan en iyi yaşam izlerine sahip olabilir.​

En yakın altıncı uydu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydusu 'Enceladus' üzerinde bulunan kimyasal enerji formunun bildiğimiz anlamda yaşamı destekler nitelikte olduğunu açıkladı. Washington’da bulunan NASA merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Jüpiter'in uydusu Europa üzerinde de duman bulutu gözlemlendiği ifade edildi. Europa, Jüpiter gezegenine en yakın altıncı uydu.

"Yaşanabilir ortam için..."

Bilim insanlarının heyecan yaratan keşifleri, 13 yıldır Satürn’ün yörüngesinde bulunan Cassini uzay aracı ile Hubble teleskopu aracılığıyla ulaşılan verilere dayanıyor.

NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuc’a göre, yeni keşfi "Yaşanabilir ortam için gerekli her şeyin bulunduğu bir alan tanımlamaya en yakın nokta.”

Satürn’ün yörüngesinde bulunan Cassini aracının bulguları üzerinde çalışan bilim insanları, gezegenin uydusu Enceladus üzerindeki hidrojen gazının yaşam için gerekli kimyasal enerjiyi oluşturabileceğini belirtiyor.

Açıklamaya göre, eğer varsa, mikropların, hidrojeni enerji elde etmek için kullanabileceği belirtiliyor. Science dergisinde yayınlanan Cassini çalışmasının başındaki isim Hunter Waite’a göre, “Yaşam keşfetmiş olmasak da yaşam için gerekli bir gıda kaynağı olduğunu bulduk. Bu mikroplar için bir şekerleme dükkanı gibi olabilir.”

Yan ürün olarak ortaya çıkan metanın, Dünya üzerindeki yaşamın temelinde olduğu, hatta bu maddenin Dünya’daki yaşamın kaynağı olabileceği belirtiliyor.

Bildiğimiz haliyle yaşam için üç bileşen gerekiyor: sıvı su, metabolizma için enerji kaynağı ve doğru kimyasal bileşenler; karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor, sülfür.

Bu keşif, Satürn’ün Güneş’ten milyarlarca kilometre uzaktaki küçük, buz kaplı uydusu Enceladus’un üzerinde, yaşam için gerekli bu bileşenlerin neredeyse hepsinin bulunduğunu gösteriyor.

Fosfor ve sülfür henüz bulunmadı, ancak bilim insanları Enceladus’un kaya yapılı sert çekirdeğinde, bu maddelerin bulunabileceğini düşünüyor.

Hubble Uzay Teleskopu’nun verileriyle ilgili detaylara yer veren bir makale ise ‘The Astrophysical Journal Letters’ isimli dergide yayınlandı. Jüpiter’in uydusu Europa üzerindeki 2016 gözlemlerine dayalı makaleye göre, uydu üzerinde duman bulutu gözlemleniyor. Hubble teleskopunun 2014’te de aynı noktada duman bulutu gözlemlediği belirtiliyor. Bu görüntüler, duman çıkışının aynı bölgede aralıklarla gerçekleştiğine dair kanıtları güçlendiriyor.

Yeni görüntülere göre duman 100 kilometre kadar yükseliyor. 2014’te gözlemlenen duman 50 kilometre kadardı.

Her iki duman bulutu da alışılmışın dışında bir sıcaklığa sahip olan bölgelere tekabül ediyor. Bu bölgede, 1990’daki Gelileo misyonu sırasında, buzlu yüzey üzerinde çatlak görüntülerine rastlanmıştı.

Araştırmacılar bu durumun Europa’nın içinden yüzeye su sızıntısına dair kanıt olabileceği yorumunu yapıyor.