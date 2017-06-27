NASA, 'dünya dışı yaşam' iddiasına yanıt verdi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi ( NASA) uluslararası bilgisayar korsanı grubu Anonymous'un dünya dışı gezegenlerde yaşam bulunduğu iddiasına yönelik olarak açıklama yaptı.

NASA yöneticisi Thomas Zucburchen Anonymous'u yalanladı. Zurbuchen yaptığı açıklamada "NASA'dan dünya dışı yaşama dair bir açıklama yapılmayacak" ifadelerini kullandı

Zurbuchen sosyal medya hesabı ile yaptığı açıklamasına şöyle devam etti: "Evrende yalnız olup olmadığımızı bilmesek de, bu soruyu yanıtlamaya yönelik görevlerimiz sürüyor" dedi.

Ne olmuştu?

Hack topluluğuyla bağlantılı bir YouTube hesabı, iddianın dillendirildiği bir video yayınladı. Videoda, NASA sözcülerinden Profesör Thomas Zurbuchen’in katılımıyla gerçekleşen "Yaşam Arayışındaki Gelişmeler" isimli kongreden bazı söylemler paylaşıldı.