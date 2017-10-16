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Dünya

NASA: Dokuzuncu gezegen güneş sistemimizin dış uçlarında saklanıyor olabilir

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Güneş sistemimizin karanlık dış uçlarında "uzak kitlelerdeki yörüngeleri esneten ve muhtemelen bütün güneş sistemini bir yana doğru eğen" bir gezegen saklanıyor olabilir

16 Ekim 2017 17:46

İstanbul, 16 Ekim (DHA) - Güneş sistemimizin karanlık dış uçlarında \"uzak kitlelerdeki yörüngeleri esneten ve muhtemelen bütün güneş sistemini bir yana doğru eğen\" bir gezegen saklanıyor olabilir.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dokuzuncu Gezegen\'in olasılığı ile ilgili bir açıklamada bulundu:
\"Muhtemelen Dünya\'nın on katı bir kütleye sahip ve Neptün\'ün güneşe olan uzaklığının yirmi katı uzaklıkta olan, olası bir \'Dokuzuncu Gezegen.\'\"
Hakkında bilgiye ulaşması zor olan konu hakkında, NASA tarafından yapılan açıklamada
\"Genel olarak yalnızca yörüngesel ayak izleri gibi dolaylı belirtiler olsa da, yine de zorlu bir
vaka\" denildi.
Gezegenin var olduğuna inanan bilim adamlarından, Pasadena, Kaliforniya\'da bulunan
Caltech\'te görev alan astrofizikçi Konstantin Batygin\'in ekibi konuyla ilgili bulgulara yaklaşıyor
olabilir.
Batygin açıklamasında, \"Şu anda Dokuzuncu Gezegen\'in varlığına işaret eden beş
farklı gözlemsel çalışma yolu bulunuyor. Eğer bu açıklamayı görmezden gelip Dokuzuncu
Gezegen\'in var olmadığını düşünürseniz, bu durum problemi çözmektense daha fazla sorun
ortaya çıkarır. Birdenbire beş farklı bilmeceniz oluşur ve her birine beş farklı çözüm sunmanız
gerekir\" dedi.

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