NASA doğruladı: Uzay ajansı, uzayda çekilecek film için Tom Cruise'la çalışıyor

T24 Dış Haberler

ABD'li aktör Tom Cruise sinema için uzay boşluğunda süzülmek istediğini söylemişti; ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bu hayali gerçek yapmak için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Deadline sitesi, Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın uzayda ortak birüzerinde çalıştığını iddia etmiş, ancak konu ile ilgili hiçbir kurumun açıklama yapmadığını ifade etmişti. NASA direktörü iddiaları doğrulayarak filmin lokasyonuyla ilgili detay sundu.

CNN International'ın aktardığına göre NASA direktörü, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bir film çekmek için Tom Cruise ile çalıştıklarını duyurdu.

Uzay ajansının yöneticisi Jim Bridenstine, "NASA'nın büyük hayallerini gerçek yapacak mühendis ve bilim insanlarının yeni jenerasyonuna ilham vermek için popüler medyaya ihtiyacımız var" dedi.

Deadlin, çekilecek filmin "aksiyon" türünde olduğunu ifade etmişti.

Cruise'un nasıl uzaya gideceği ve ona kimin katılacağı henüz bilinmiyor. Şu anda sadece Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insan gönderebiliyor. Musk'un sahibi olduğu SpaceX ve Boeing, bir süredir ISS'e insan taşıyabilecek bir araç geliştirmeye çalışıyordu. SpaceX aracının ilk denemesini önümüzdeki haftalarda bir grup NASA astronotuyla yapması planlanıyor