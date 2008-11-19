NASA derin uzay internetini denedi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), internet örnek alınarak Google ile birlikte geliştirilen derin uzay iletişim ağını başarıyla denediğini açıkladı.



NASA'nın proje sorumlusu Adrian Hooke, yaptığı açıklamada, bunun uzayda tamamen yeni bir iletişim sisteminin, gezegenler arası internet ağının oluşturulmasına yönelik ilk adım olduğunu belirterek, sistemin başarıyla denenmesinden büyük sevinç duyduklarını kaydetti.



İnternet devi Google'ın Başkan Yardımcısı Vince Cerf ile işbirliği yapılarak geliştirilen sistemde, mühendisler, 32,4 milyon km ötedeki bir NASA uzay aracıyla 10 kadar görüntünün alışverişi için Disruption-Tolerant Networking (DTN) adı verilen bir yazılım kullandı.



Uzaydaki derin iletişim sırasında meydana gelebilecek kesinti, gecikme ve bozulmaları destekleme özelliğine sahip DTN sisteminin internet sisteminden (IP protokolü) farklı olduğunun altını çizen NASA, yazılımın hazırlanmasına Cerf'in katkıda bulunduğuna ve daimi bir bağlantı ilkesi temelinde oluşturulmadığına işaret etti.



Mars'tan gönderilen verinin Dünya'ya ışık hızıyla iletilmesi sırasında 3,5 dakika ile 20 dakika arasında bir gecikme olabiliyor. Bu sistemle gecikmeler önlenebilecek.

NASA'ya göre, "gezegenler arası internet" birkaç uzay aracıyla birlikte yapılacak karmaşık uzay seyahatleri ile Ay'daki astronotlar için zayıf iletişim sorununu halletmek için de kullanılabilecek.

DTN yazılımını, yaza Uluslararası Uzay İstasyonunun (UUİ) cihazlarına da yüklenecek.