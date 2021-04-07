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Bilim / Teknoloji

NASA'dan sosyal medyada yayılan "Mars'ta gökkuşağı" fotoğrafıyla ilgili açıklama

07 Nisan 2021 15:52

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yayınladığı bir fotoğrafa gökkuşağına benzer bir görüntünün yansıması üzerine gelen sorulara, Mars'ta gökkuşağı oluşmasının mümkün olmadığı yanıtını verdi. 

18 Şubat’ta Mars’a inen keşif aracı Perseverance, 6 Mart’ta da ilk test sürüşünü yaptı. Perseverance’tan görüntüler paylaşan NASA, Perseverance ile gönderdiği robotik helikopter Ingenuity’nin fotoğrafını paylaştığında görüntülerdeki gökkuşağına benzer görüntünün tartışılmaya başlamasının ardından açıklama yaptı.

NASA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu konuda çok fazla soru aldıklarını belirten yetkililer, "Burada bir gökkuşağı oluşması mümkün değil. Gökkuşakları, yuvarlak su damlacıklarından yansıyan ışık tarafından oluşturulur, ancak burada yoğunlaşmaya yetecek kadar su yoktur. Bu bir mercek parlamasıdır" dedi. 

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