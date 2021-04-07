NASA'dan sosyal medyada yayılan "Mars'ta gökkuşağı" fotoğrafıyla ilgili açıklama

18 Şubat’ta Mars’a inen keşif aracı Perseverance, 6 Mart’ta da ilk test sürüşünü yaptı. Perseverance’tan görüntüler paylaşan NASA, Perseverance ile gönderdiği robotik helikopter Ingenuity’nin fotoğrafını paylaştığında görüntülerdeki gökkuşağına benzer görüntünün tartışılmaya başlamasının ardından açıklama yaptı.

NASA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu konuda çok fazla soru aldıklarını belirten yetkililer, "Burada bir gökkuşağı oluşması mümkün değil. Gökkuşakları, yuvarlak su damlacıklarından yansıyan ışık tarafından oluşturulur, ancak burada yoğunlaşmaya yetecek kadar su yoktur. Bu bir mercek parlamasıdır" dedi.