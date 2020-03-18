NASA su altında kalan Hasankeyf'in bir yılda değişen durumunu görüntüledi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ilısu Baraj suyu altında bırakılan Hasankeyf’in son görüntüsünü kıyaslamaları olarak paylaştı.

NASA Ilısu Barajı’nın yapımı nedeniyle su altında kalan, 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’in son halinin uydu fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, 22 Şubat 2019 ile 12 Mart 2020 tarihlerine ait iki ayrı uydu fotoğrafının birleştirilmesiyle Hasankeyf’de yaşanan değişim gözler önüne serildi.

Fotoğrafın altında, “Barajın arkasındaki su seviyeleri günde yaklaşık 15 santimetre (6 inç) oranında artıyordu. Rezervuar sadece yaklaşık dörtte bir doludur ve önümüzdeki aylarda 50 metre daha (160 feet) daha yükselmesi beklenmektedir. Bu yakınlardaki binlerce mağarayı ve daha önce Romalılar, Moğollar ve Selçuklu Türkleri tarafından işgal edilen Hasankeyf kalesinin neredeyse tamamını su altında bırakmaya yetecek kadar” ifadelerine yer verildi.

Fotoğrafla birlikte yayınlanan makalede, Ilısu Barajı'nın yaratacağı etkiye dikkat çekildi.

"Bunun bir bedeli olacak"

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre makalede, barajın 190 kilometrekarelik bir alanı kapsadığı hatırlatıldı.

Barajla birlikte Suriye ve Irak’a su arzının da azalacağı kaydedilen makalede, Ilısu Barajı'nın tam kapasite dolmasıyla birlikte 70 binden fazla insanı yerinden edeceği ifade edildi.