"NASA’da göreve başladım" diyerek binlerce tebrik mesajı alan Twitter hesabı sahte çıktı

Geçtiğimiz günlerde Twitter’da Prof. Emel Doğan adlı hesaptan atılan "NASA’da göreve başladım" şeklinde bir tweet, binlerce kişi tarafından beğenilmiş ve paylaşılmıştı. Prof. Emel Doğan hesabı NASA tweeti sonrası 55 bin takipçiye ulaşırken, tweetin ve hesabın sahte olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir Türk bilim insanına ait olduğu iddia edilen Prof. Emel Doğan kullanıcı isimli bir Twitter hesabından, “Müjde! Bilmeyen tüm dostlarıma: Aylar önce başvurduğum ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) bir Türk olarak göreve başladım. Tebrik mesajlarınız için teşekkür ederim. Umarım bir ‘Survivor’ kadar değer görürüz, ne diyelim?” şeklinde bi tweet atıldı.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı, Prof. Emel Doğan hesabından atılan bu tweete ilgi göstererek hesabı takip etti. NASA tweeti sonrasında Prof. Emel Doğan hesabının takipçi sayısı bir anda 55 bine ulaştı.

WebTekno'nun haberine göre; yapılan kısa bir araştırma sonrasında Prof. Emel Doğan hesabında kullanılan fotoğrafın gerçekten de bir NASA çalışanına ait olduğu ancak fotoğraftaki kişinin Emel Doğan değil Caroline Beghein olduğu anlaşıldı.

NASA’da görevli olan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, konuyla ilgili olarak Twitter üzerinde bir açıklama yaparak “NASA’ya kabul edildim” şeklindeki her bilgiye inanılmaması gerektiğini söyledi ve birinin gerçekten NASA’da çalıştığını kontrol etmek için people.nasa.gov adresinde kişinin adının aratılması gerektiğini, aktif NASA e-posta adresine sahip olanların NASA çalışanı olduğunu açıkladı.