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Yaşam

NASA da dünyanın selfie'sini çekti

50 bini aşkın fotoğrafın ayıklanıp düzenlenmesi işlemlerinden sonra NASA'nın 'küresel selfie' diye tanımladığı mozaik ortaya çıktı

24 Mayıs 2014 11:29

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Dünya Günü kutlaması vesilesiyle sosyal medyaya yüklenmiş 36 binden fazla insan ve yerin fotoğraflarından oluşan "küresel selfie"yi internete koydu.

NASA 22 Nisan Dünya Günü için insanlara #GlobalSelfie etiketi ile fotoğraflarını Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine yüklemeleri çağrısı yapmıştı

Her kıtadan ve 113 ülkeden internet kullanıcıları bu çağrıya yanıt verdi.

Haftalar süren toparlama ve yollanan 50 bini aşkın fotoğrafın ayıklanıp düzenlenmesi işlemlerinden sonra NASA'nın "küresel selfie" diye tanımladığı mozaik ortaya çıktı.

NASA'nın Dünya Bilim Bölümü başkan yardımcısı Peg Luce "Bu kadar çok ülkeden insanın katıldığını görmek bizi çok mutlu etti. Gezegenimizin varlığını kutlamaya vakit ayırdıkları için teşekkür ediyoruz ve herkesin kıymetli Dünya'mızı koruma ve kollamakta üzerine düşeni yaptığını görmek istiyoruz" dedi.

3.2 gigapixel olan ve büyütülebilen mozaik birleştiğinde Dünya gibi görünen tıklayın onbinlerce seçme fotoğraftan oluşuyor.

NASA'nın Dünya yörüngesinde 17 gözlem uydusu var ve bu yıl gezegenle ilgili bilgi toplayacak beş uydu daha fırlatılacak.

Kurum son on yıldır ilk kez bir yılda bu kadar çok sayıda uydu fırlatılmış olacağını söylüyor.


BBCTürkçe

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