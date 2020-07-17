NASA, 'burç değişimi' iddialarına son noktayı koydu

NASA, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri olan yeni bir takımyıldızı keşfedildiği ve burçların değiştiği iddialarını yalanlandı.

Son haftalarda astroloji dünyasının tartıştığı konu olan "Burçlar değişti, 13. burç 'yılan' burcu oldu" iddiası ile ilgili NASA'dan yeni bir açıklama geldi.

NASA, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, zodyak hikayesi ile ilgili yapılan yorumları gördüklerini belirterek, konunun birkaç yıldır gündeme geldiğini ancak kendilerinin burçlara müdahale etmediklerini açıkladı. Babillerin bundan 3 bin yıl önce takımyıldızlarını keşfettiklerinde 13'üncü işareti görmezden geldiklerini ifade eden NASA, kendilerinin yaptığı araştırmanın sadece bunun matematiğini hesaplamak olduğunu söyledi.