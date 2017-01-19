NASA binlerce dünyaya bedel bir asteroidin peşinde

BD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), değeri katrilyonlarca dolar olan bir asteroidi 2023 yılında ziyaret etmeyi hedefliyor.

Asteroidin değerinin yaklaşık 10 bin katrilyon dolar olabileceği hesaplanıyor ve bu haliyle dünya ekonomisinin toplam büyüklüğünün yaklaşık 137 bin katına denk geliyor.

Çok eski ve ölü bir gezegenin çekirdeği olduğu sanılan Psyche adlı asteroidi bu kadar değerli kılan şey ise neredeyse tamamen değerli bir metal alaşımdan oluşuyor olması.

Mars ve Jüpiter arasındaki geniş asteroit kuşağında bulunan Psyche'nin Güneş Sistemi içerisinde bir benzeri bulunmuyor.

Psyche'nin yüzde 90 demir - nikel karışımı, yüzde 10'unun ise silika olduğu tahmin ediliyor.

Psyche projesinin başındaki Arizona Üniversitesi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Lindy Elkins-Tanton, 200 kilometre çapındaki metal asteroidin değerinin yaklaşık 10 bin katrilyon dolar olabilieceği düşünüyor.

Tüm dünya ekonomisinin büyüklüğü ise 73 trilyon dolar.

Şimdilik amaç sadece keşif

Kanada basınına konuşan Elkins-Tanton, "Asteroitten sadece bir parça koparıp Dünya'ya getirsek bile ne yapabiliriz ki? Bu dehşet verici servet tek bir zümrenin elinde olacak değil" diyor.

Asteroitten bir parçayı Dünya'ya kadar yaşıyacak bir teknoloji henüz geliştirilebilmiş değil.

NASA'nın Psyche görevinin amacı şimdilik sadece keşif. Güneş Sistemi'nin en alışılmadık asteroidinden gezegenlerin hayat döngüsüne dair olabildiğince fazla bilgi toplanmaya çalışılacak.