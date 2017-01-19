T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

NASA binlerce dünyaya bedel bir asteroidin peşinde

NASA, değeri katrilyonlarca dolar olan bir asteroidi 2023 yılında ziyaret etmeyi hedefliyor. Ölü bir gezegenin çekirdeği oluduğu sanılan metal asteroidin Güneş Sistemi'nde bir benzeri daha yok.

19 Ocak 2017 11:51

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), değeri katrilyonlarca dolar olan bir asteroidi 2023 yılında ziyaret etmeyi hedefliyor.

Asteroidin değerinin yaklaşık 10 bin katrilyon dolar olabileceği hesaplanıyor ve bu haliyle dünya ekonomisinin toplam büyüklüğünün yaklaşık 137 bin katına denk geliyor.

Çok eski ve ölü bir gezegenin çekirdeği olduğu sanılan Psyche adlı asteroidi bu kadar değerli kılan şey ise neredeyse tamamen değerli bir metal alaşımdan oluşuyor olması.

Mars ve Jüpiter arasındaki geniş asteroit kuşağında bulunan Psyche'nin Güneş Sistemi içerisinde bir benzeri bulunmuyor.

Psyche'nin yüzde 90 demir - nikel karışımı, yüzde 10'unun ise silika olduğu tahmin ediliyor.

Psyche projesinin başındaki Arizona Üniversitesi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Lindy Elkins-Tanton, 200 kilometre çapındaki metal asteroidin değerinin yaklaşık 10 bin katrilyon dolar olabilieceği düşünüyor.

Tüm dünya ekonomisinin büyüklüğü ise 73 trilyon dolar.

Kanada basınına konuşan Elkins-Tanton, "Asteroitten sadece bir parça koparıp Dünya'ya getirsek bile ne yapabiliriz ki? Bu dehşet verici servet tek bir zümrenin elinde olacak değil" diyor.

Asteroitten bir parçayı Dünya'ya kadar yaşıyacak bir teknoloji henüz geliştirilebilmiş değil.

NASA'nın Psyche görevinin amacı şimdilik sadece keşif. Güneş Sistemi'nin en alışılmadık asteroidinden gezegenlerin hayat döngüsüne dair olabildiğince fazla bilgi toplanmaya çalışılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NASAGüneş SistemiUlusal HavacılıkUzay DairesiPsycheJüpiterPsyche Güneş SistemiArizonaUzay Araştırmaları Enstitüsü Lindy Elkins-TantonElkins-TantonDünyaBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24