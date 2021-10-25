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Bilim / Teknoloji

NASA Başkanı’ndan 'uzaylı' açıklaması: Evrende yalnız olduğumuzu düşünmüyorum

"Dünyada bu tür teknolojiye sahip bir düşmanın olmadığını umuyoruz"

25 Ekim 2021 20:10

NASA Başkanı Bill Nelson'dan yeni bir 'uzaylı' ve 'UFO' açıklaması geldi. Nelson, evrenin çok büyük olduğu belirtip, "Orada kesinlikle bir şeyler olduğunu düşünüyorum" dedi. Nelson ayrıca askeri radarlara yakalanan görüntülere ilişkin "Bir şey gördüklerini biliyoruz. Dünyada bu tür teknolojiye sahip bir düşmanın olmadığını umuyoruz" yorumunu yaptı.

nasaufouzaylı
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