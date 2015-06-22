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Dünya

NASA Başkanı Charles Bolden: Bir gün mutlaka uzaylıları bulacağız

Charles Bolden insanoğlunun bir gün uzaylılarla karşılaşacağını, ama bu uzaylıların tartışmalı 51. Bölge'de olmadığını savundu

22 Haziran 2015 17:27

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı ve eski astronot Charles Bolden, 10 yaşındaki bir çocuğun sorusunun 'Dünyanın dışında hayat var mı?' sorusuna "O kadar çok gezegen var ki bir gün mutlaka evrende başka hayatlar olduğuna dair kanıt bulacağız" yanıtını verdi. 

SkyNews'te yayımlanan bir programa katılan Bolden, "Bu sistemlerin bazıları bizim sistemimize benziyor olabilir. Dolayısıyla bazılarımız bir gün evrenin bir yerlerinde yaşam formu bulacağımıza inanıyor" dedi.

Bununla birlikte uzaylıların ziyaret ettiği söylenen ve dizilere de konu olan 51. Bölge'nin var olduğunu itiraf eden Bolden, "51. Bölge diye bir yerde bulundum, ama normal bir araştırma- geliştirme merkeziydi. Sandığınız gibi uzaylılar veya UFO görmedim" ifadelerini kullandı. 

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