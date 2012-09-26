NASA Ay'ın karanlık yüzüne üs inşa edecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), Mars ve daha ötesindeki noktalara gidebilmek için Ay’da ‘yüzen’ bir uzay üssü inşa etmeyi planladığı öne sürüldü. Uzay üssünün, Ay’ın karanlık yüzüne bakan tarafında inşa edileceği iddia edildi.



Ay’ın yakınlarında inşa edilecek üs, Mars’ın çok uzaklarına seyahet edilmesini sağlayacak görevler için başlangıç noktasını oluşturacak bir ‘geçit uzay aracı’ olacak.

ABD’nin Orlando Sentinel gazetesinin verdiği habere göre, uzay üssünün mürettebatı az sayıda astronottan oluşacak. Bir çeşit uzay gemisi olması da düşünülen üs, aynı zamanda Ay ve asteroit görevleri için de kullanılacak.

Orlando Sentinel, uzay üssü hakkındaki bilgileri, NASA Başkanı Charles Bolden’a Eylül ayında Beyaz Saray’da katıldığı birifingde sunulan belgelerden elde ettiğini öne sürdü. Gazete, Obama yönetiminin uzay üssü projesinin destekleyip desteklemediğine dair kesin bir bilginin bulunmadığını da belirtti.

NASA, konu hakkında açıklama isteyen PCMagazine’e cevap vererek söz konusu belgeyi açıkça kabul etmese de reddetmeyen bir açıklama yaptı:

“NASA, Başkan Barack Obama’nın uzay keşif programı planını takip ederek Ay’a, asteroitlere ve nihayetinde Mars’a insan götürülmesi projeleri üzerinde çalışıyor. Mars’a giden yolda gözden geçirilen bir çok opsiyon ve geçiş yolu var. Ay ve asteroitlere ek olarak, riski azaltmak ve Mars’a gidişi kolaylaştırmak için değerlendirilen diğer seçenekler olabilir. Beyaz Saray’ın bütçe ve bilim teknoloji bürolarıyla düzenli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Kongre ve diğer ilgili kurumlarda uzay keşfi projelerinin ilerletilmesi için katkıda bulunmak istiyor.”



Proje çizilmeye başlandı bile



Uzay üssünü oluşturacak uzay gemisinin, Lagrangian noktası veya L-noktası olarak bilinen bir konumda yer alması bekleniyor. Bu noktada, iki gök cisminin yerçekimsel kuvveti (Dünya ve Ay örnek verilebilir) birbirlerine eşit güç uyguluyor. Böylece, bu noktaya yerleştirilecek bir uzay aracı sabit bir konum elde edebiliyor. Sentinel, uzay üssünün Dünya-Ay L-2 noktasının hizasına, yani Ay’ın uzak (karanlık) yüzüne bakan yere yerleştirilmek istendiğini iddia etti.

Uzay üssünün kurulması düşünülen yer, Dünya’dan yaklaşık 445 bin km, Ay’ın yüzeyinden ise 62 bin km uzaklıkta yer alıyor. Sentinel, L-2 noktasına yerleştirilmesi planlanan uzay üssü/aracının, bu konuma sabitlenmesi için harcanacak maliyeti kısacağını, buna rağmen projenin kendisinin milyarlarca dolar gerektireceğini belirtti.



Boeing teklif etmişti



NASA’nın, bu kadar büyük bir projeyi gerçekleştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) parçalarını kullanabileceği de öne sürüldü. Rus Federal Uzay Dairesi’nin de (Roscosmos), OPSEK adı verilen yeni bir uzay üssünün inşası için ABD’ye yardım ederek ISS’nin sökülmesinde görev alabileceği ifade edildi. OPSEK’in de Mars ve uzayın diğer uzak köşelerine insanlı görevler yapılması için kullanılması planlanıyor.

Dünyanın en büyük uzay ve havacılık kurumlarından Boeing, geçtiğimiz yıl NASA’ya, ‘Keşif Amaçlı Geçit Kapısı Platformu’na dayalı bir yapının mimari planlarını sunmuştu. Bu üs, Ay görevlerini yeniden başlatmakla kalmayacak, aynı zamanda Mars görevleri için de kullanılacaktı.

NASA’nın gelecekte planladığı gezegen ve asteroit yolculuklarında kullanmayı öngördüğü sistem ise SLS, yan Uzay Ateşleme Sistemi. SLS, uzun menzilli Orion uzay kapsüllerine girecek dör astronotun ilk olarak Dünya yakınındaki asteroitlere, ardından daha uzak mesafelere gitmesi için kullanılabilecek sistem olarak düşünülüyor.

ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü’ne Temmuz ayında ulaşan Orion kapsülü, 2014’e kadar göreve başlamayacak. Kapsülün insanlı uzay görevlerinde 10 yıl içinde kullanılmaya başlanması bekleniyor.