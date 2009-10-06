NASA Ay’ı vuracak!

Amerikan Uzay Ajansı NASA, Ay'daki su varlığına yönelik çalışmalar çerçevesinde Ay'ı füzeyle bombalayacak.



NASA'nın cuma günü Cape Canaveral uzay üssünden fırlatacağı uzay aracı Ay’a yaklaştıktan sonra güney kutup tarafına bir füze yollayacak. LCROSS adı verilen misyon çerçevesinde gönderilecek Centaur füzesi, kurşunun iki katı hızla Ay’ın güney kutbuna yakın bir krateri vuracak.



Bilimciler, füzenin çarpmasıyla havaya yayılacak olan bulut içinde buz veya buhar halinde su izleri arayacak. Ay’da su olduğu bilinmekle birlikte bunun daha çok kutup yakınlarında güneş görmeyen kraterlerin içinde toplandığı düşünülüyor.



Ay’a yapılan ‘füze saldırısı’yla yükselecek toprak bulutunda su bulunursa, suyunu Ay’dan elde edebilen bir Ay Üssü kurma ihtimali de artacak.

