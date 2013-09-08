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Bilim / Teknoloji

NASA Ay'a uzay aracı gönderdi

Uzay aracı ABD'nin doğu kıyısındaki Virginia havacılık ve uzay merkezinden Minotaur 5 tipi bir roketle fırlatıldı

08 Eylül 2013 15:34

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, ‘Ladee’ ismi verilen yeni bir insansız uzay hava aracını Ay'a fırlattı.

‘Ladee’ (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer), ABD'nin doğu kıyısındaki Virginia havacılık ve uzay merkezinden Minotaur 5 tipi bir roketle fırlatıldı. Uzay aracının dahil olduğu projenin 280 milyon dolara mal olduğu belirtildi. Araç, Ay'ı çevreleyen ince atmosfer tabakasını inceleyecek ve su moleküllerinin izini arayacak. Aracın NASA'nın gelecekte diğer gezegenlere yönelik çalışmalarda kullanmayı tasarladığı yeni lazer iletişim sisteminin de denenmesine fırsat sağlayacağı kaydedildi.


 
Dünyanın 3 boyutlu haritası geliyor

 

"Ay Atmosferi ve Toz Çevre Araştırmacısı" kelimelerinin İngilizce karşılıklarının kısaltması olan Ladee’nin uzun bir sarmal rotayı takip ederek yaklaşık bir ay sonra Ay'a varacağı bildirildi. Bilimsel cihazların yanı sıra lazer iletişim sistemi de taşıyan araçtaki sistemin, veri transferi konusunda kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

 

Ay kutuplarındaki buzullar nasıl oluştu?

 

Ladee, Ay atmosferinde seyredeceği ilk haftalar boyunca birçoğu ilk kez kullanılan ekipman ve ölçüm cihazlarını deneyecek. Ardından 100 gün boyunca sürecek veri toplama sürecine geçilecek. Ay kutuplarında buz oluşumu, incelenecek konuların başında geliyor. Misyonun tamamlanmasından sonra Ladee kontrollü olarak Ay’a düşürülecek.

Obama yönetimiyle birlikte tasarrufa yönelen NASA, Mars’a insanlı yolculuk ve göktaşından numune alınmasını öngören projelere ağırlık vermeyi planlıyor.

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