NASA Ay misyonunu en az bir yıl erteledi

NASA, Trump döneminde duyurulan 2024 yılında Ay'a astronot gönderme planlarının en az bir yıl ertelendiğini açıkladı. Jeff Bezos'un uzay firması Blue Origin'in açtığı dava da gecikmede etkili oldu.Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), eski Başkan Donald Trump döneminde belirlemiş olduğu 2024 yılına kadar Amerikalı astronotları Ay'a gönderme hedefini en az bir yıl erteledi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden tarafından atanan NASA Başkanı Bill Nelson, "Trump hükümetinin insanlı araçla 2024 yılında Ay'a inme hedefi teknik açıdan yapılabilir değildi" dedi. Salı günü düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nelson, "Artemis 3 misyonunun en erken 2025 yılında başlayabileceğini tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu. Trump hükümetinin 2019 yılında yaptığı açıklamaya göre, Artemis misyonu ile 2024'e kadar, aralarında ilk kez kadınların da bulunacağı ABD'li astronotların yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Ay'a iniş yapması öngörülüyordu. Astronotları Ay'a götürecek Artemis misyonu için ayrılan bütçenin aşılması ve proje ile ilgili hazırlıkların öngörülenden daha uzun sürmesi nedeniyle gözlemciler 2024 hedefine ulaşılabileceğine kuşkuyla bakıyordu. NASA Başkanı Nelson, bunun yanı sıra Ay misyonuna ilişkin yaşanan hukuki sürecin de gecikmeye yol açtığını ifade etti. Blue Origin davayı kaybetti Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX'in astronotları Ay'a götürecek ilk ticari aracın yapımı için geçen Nisan ayında NASA ile anlaşma sağlamıştı. Ancak Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, 2 milyar 900 milyon dolarlık siparişin rakip firmaya verilmesine itiraz ederek, Space X ve NASA hakkında dava açmıştı. Geçen Perşembe günü sonuçlanan davada, Blue Origin'in itirazı kabul edilmedi, NASA da Space X ile çalışması sürdüreceğini açıkladı. NASA Başkanı Nelson, bu hukuki süreç nedeniyle projede yedi ay kaybettiklerini söyledi. Artemis misyonunda dört astronotu taşıyan uzay aracı Orion'un Ay'ın yörüngesine girmesinin ardından iki astronotun Space X tarafından geliştirilecek araca geçerek Ay'a iniş yapması öngörülüyor. ABD, Apollo misyonu çerçevesinde 1969 ile 1972 yılları arasında Ay'a toplam 12 astronot gönderdi. NASA'nın son Ay projesine, Yunan mitolojisine göre Apollo'un ikiz kardeşi olan av ve Ay tanrıçası Artemis'in adı verildi. Reuters,dpa / JD,ET © Deutsche Welle Türkçe