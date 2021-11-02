NASA, astronotun sağlık sorunları nedeniyle SpaceX roketinin fırlatılışını erteledi

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ABD uzay ajansı NASA, SpaceX roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek dört astronottan birinin sağlık sorunları yaşaması nedeniyle görevi erteledi. Görev, bu vesileyle bir haftalık süreçte ikinci defa ertelenmiş oldu.

NASA'dan pazartesi günü yapılan açıklamada astronotun ''hafif'' bir sağlık sorunu olduğu ve durumun Covid-19 ile bağlantılı olmadığı belirtildi. Uzay ajansı, durumla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

Fırlatma normalde pazar günü yapılacaktı, ancak kötü hava şartları nedeniyle daha sonra çarşamba gününe ertelendi. Şimdi de sağlık sorunları nedeniyle ertelenen fırlatmanın cumartesi günü yapılması planlanıyor.

NASA, son olarak 1990 yılında Atlantis'in fırlatılmasını bir astronotun sağlık sorunları nedeniyle ertelemişti. Geri sayım 3 günlüğüne durdurulmuş, roket daha sonra fırlatılmıştı.

SpaceX'in inşa ettiği Crew Dragon kapsülü ve iki aşamalı Falcon 9 roketi, Florida'dan yerel saat ile cumartesi günü saat 23.36'da fırlatılacak.