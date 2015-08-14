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NASA astronotu: Nükleer savaşın çıkmasını uzaylılar engelledi!

NASA astronotu Edgar Mitchell, dünyanın ilk nükleer silah denemelerinin uzaylılar tarafından ziyaret edildiğini söyleyerek şaşkınlık yarattı

14 Ağustos 2015 13:58

1971’de Apollo 14 mürettebatının üyesi olan ve Ay'da yürüyüş yapan altıncı NASA astronotu olarak bilinen Edgar Mitchell, ilginç bir açıklamaya imza attı. Mitchell Soğuk Savaş’ın başlangıcında nükleer savaş çıkmasını uzaylıların engellediğini söyledi.

Russia Today’in haberine göre Mitchell, ABD’nin New Mexico eyaletindeki ‘White Sands’ çölünde bulunan nükleer deneme alanlarının uzaylılar tarafından ‘meraktan ötürü’ ziyaret edildiğini söyledi. Mitchell, “Uzaylılar askeri becerilerimizin ne düzeyde olduğunu sınamak için geldi” ifadesini kullandı.

 

Füzeleri etkisiz hale getirdiler

 

Mitchell uzaylıların ayrıca “insanların birbirleriyle savaşmasını engellemek ve dünyada barış ortamı yaratmak” istedikleri anlattı ve ekledi, “Soğuk Savaş döneminde birçok test alanında çalışan havacılarla konuştum – UFO’ların devamlı gözüktüğü ve füzelerin onlar tarafından etkisiz hale getirildiğini anlattılar.”

Ay yüzeyinde yürüyüş yapan altıncı astronot olarak bilinen Mitchell, 1971’de Ay üstünde 9 saat süren bir yürüyüş tamamlamıştı.

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