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Yaşam

NASA: Astronotlarla iletişim koptu

NASA sözcüsü, istasyondaki bir bilgisayar programının güncellenmesi işlemi sırasında meydana gelen arıza sonucu, UUİ'nin Houston ile tüm iletişiminin koptuğunu söyledi

19 Şubat 2013 22:21

NASA'nın Houston kentindeki kontrol merkeziyle Uluslarası Uzay İstasyonu arasındaki iletişimin koptuğu bildirildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamada, Houston kentindeki kontrol merkeziyle Uluslarası Uzay İstasyonu (UUİ) arasındaki iletişimin koptuğu, UUİ'deki astronotlar için bir tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.

NASA sözcüsü Josh Byerly, bugün TSİ:16.45 sularında, istasyondaki bir bilgisayar programının güncellenmesi işlemi sırasında meydana gelen arıza sonucu, UUİ'nin Houston ile tüm iletişiminin koptuğunu söyledi.

Byeryly bu olaydan yaklaşık 1 saat sonraUUİ Komutanı Kevin Ford'un UUİ Rusya üzerindeyken Moskova ile kısa bir telsiz konuşması yaparak durumlarının iyi olduğunu Rus yetkililere ilettiğini kaydetti.
Ford'un astronotların problemi gidermek için çalıştığını bildirdiğini anlatan Byerly, sorunun bugün giderilmesinin beklendiğini ifade etti.

Byerly arıza giderilene kadar astronotların her 90 dakikada bir Moskova'daki kontrol merkezi yetkilileriyle görüşebilme imkanına sahip olduklarını sözlerine ekledi.

 

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