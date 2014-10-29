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Dünya
Deutsche Welle

NASA aracı havada infilak etti

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) dün uzaya gönderdiği insansız uzay aracı, fırlatıldıktan kısa bir süre sonra infilak etti.

29 Ekim 2014 11:46


İnsansız uzay aracı Antares, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmalde bulunmak amacıyla dün akşam Virginia eyaletinin Wallops Island bölgesindeki uzay üssünden fırlatıldı. Roket, Cygnus adı verilen kargo gemisini taşıyordu.

Araç, fırlatıldıktan birkaç saniye sonra havada infilak etti. Nedeni henüz belirlenemeyen olayda ölen ve yaralanan olmadı. İlk belirlemelere göre maddi hasar 200 milyon doları aşıyor.

Orbital Sciences tarafından üretilen Cygnus kargo gemisi, ISS'e bilimsel deney araçları ve yedek parçalardan oluşan 2,2 ton ağırlığında yük taşıyordu.

Orbital Sciences, NASA'nın uzay mekiği programına son verdikten sonra anlaştığı özel şirketler arasında bulunuyor. Şirkete ISS'e yapılacak toplam 8 ikmal misyonu için 1,9 milyar dolar ödeniyor. Dün parçalanan araç, şirketin uzaya yolladığı 4'üncü gemiydi.

ISS'te 6 astronot görevli

ISS'te halen 6 astronot görev yapıyor. Aralarında Alman Alexander Gerst'in de bulunduğu 3 astronotun 165 günlük görev sürelerinin bitimiyle birlikte, 2 hafta sonra yeniden dünyaya dönmeleri planlanıyor.

ISS'e son olarak ağustos ayında, Avrupa Uzay Ajansı'na ait insansız uzay aracı ATV-5 (Automated Transfer Vehicle - Otomatik Taşıma Aracı) kenetlenmişti.

ATV, uzay istasyonuna su, gıda, oksijen, yakıt, teknik ve bilimsel malzemeden oluşan 20 ton yük taşımıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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