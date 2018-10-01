NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez, füze fırlatmak lazım

Adana'da düzenlenen Bilim Şenliği'nde NASA ile kurulan canlı bağlantıda “Adana çok sıcak, güneşe ateş etsek serinlememize yardımcı olur mu?” sorusuna NASA'da görevli Türk Uzay Bilimci Umut Yıldız, “Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım” diye cevap verdi.

Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen Bilim Şenliği'nde, NASA ile kurulan canlı bağlantıda, "Adana çok sıcak, güneşe ateş etsek serinlememize yardımcı olur mu" diye soruldu. Esprili soruya NASA'da görevli Uzay Bilimci Umut Yıldız ise, "Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım" diye cevap verdi.

"Füze fırlatmak lazım"

Çukurova Üniversitesi, Bilim Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu, Çukurova Teknokent ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK'ın desteği ile gerçekleştirilen Yüreğir Bilim Şenliği'nin son gününde, NASA'da görevli Uzay Bilimci Umut Yıldız ile görüntülü canlı bağlantı kuruldu.

Yıldız, şenlik meydanında çocuklara NASA'da yapılan uzay çalışmalarını ve evrenin bilinmeyenlerini anlattı. Telekonferansın sonunda Umut Yıldız'a bir kız çocuğu, "Adana çok sıcak, güneşe ateş etmek serinlememize yardımcı olur mu" diye sordu. Esprili soruya Umut Yıldız ise yine esprili şekilde, "Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım" diye cevap verdi. Yıldız, gülümseten soruya verdiği esprili cevabın ardından "Kaliforniya da çok sıcak ama biz burada güneşe ateş etmiyoruz, tabi ki faydası yok" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ise Adana'da ilk kez bir bilim şenliği düzenlendiğini belirterek, "Muhteşem bir etkinlik oluyor. Adana'mız böyle bir şenlikle ilk defa buluşuyor. Katılım çok güzel. Çocuklarımız, gençlerimiz şenlik alanında hem eğleniyor, hem öğreniyor. Bilime ilgileri, merakları, heyecanları yüzlerine yansıyor. Ümit ediyorum ki burada, bu şenlikte bizimle buluşan yavrularımız arasından ileride bilim insanları çıkacak. Bizim hayalimiz bu. Biz bu vizyonla bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.