NASA, 30 yıl sonra yeniden Venüs'e gitmeyi planlıyor

NASA, 30 yıl sonra yeniden Venüs’e gitme planı yaptıklarını açıkladı. NASA'nın yeni başkanı Bill Nelson çarşamba günü yaptığı açıklamada; 9 yıl içerisinde iki NASA göreviyle Venüs'e gidileceğini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, NASA, bilim insanlarının "güneş sistemindeki en yaşanabilir gezegen" olarak adlandırdığı Venüs’ü araştırmak için iki görev planlıyor. DAVINCI+ adı altında gerçekleşecek görev ile Venüs’ün atmosferinin neyden yapıldığını ölçmek için Venüs yüzeyine bir sonda gönderileceği duyuruldu. VERITAS adlı bir diğer görev ile de gezegenin yüzeyinin detaylı bir şekilde haritalandırılması bekleniyor.

Her Venüs görevi, NASA’dan 500 milyon dolar alacak. Sondaların 2028 ile 2030 yılları arasında fırlatılması bekleniyor.