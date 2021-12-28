"NASA 24 ilahiyatçıyı işe aldı" iddiası

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), diğer gezegenlerde yaşam bulunduğunda ve insanların uzaylılarla ilk karşılaşmasında tepkilerini ölçebilmek için din insanlarından yardım istediği iddia edildi. NASA'nın böyle bir duyurusunun olmadığı öğrenildi.

İddialara kaynak olarak The Times’ın 22 Aralık 2021’de hazırladığı haber gösteriliyor. Haberde, NASA sponsorluğundaki programa katılan 24 ilahiyatçıdan biri olan İngiliz rahip Rahip Andrew Davidson ile yapılan bir röportaj var.

Haber, NASA’nın Princeton Üniversitesi’nin İlahiyat Araştırma Merkezi’ne sponsor olduğunu ve 1,1 milyon dolar hibe verdiğini söylüyor. 24 ilahiyatçı zaten bu merkezde görev alıyor. Haberde NASA’nın bu 24 ilahiyatçıyı işe alacağından bahsedilmiyor.

Teyit.org'da yer alan bilgiye göre NASA’nın internet sitesinde 24 ilahiyatçıyı işe aldığına veya alacağına dair herhangi bir iş ilanı bulunmuyor.

Konuyla ilgili bilgi almak için e-posta yoluyla NASA’ya ulaşılırken; kurum, astrobiyolojinin, bilhassa da dünyanın ötesinde yaşam bulmanın potansiyel toplumsal etkisini incelemenin, 1998’den beri NASA’nın gündeminde olduğunu söyledi.

Merkezdeki 24 ilahiyatçının sadece maddi destek aldığını söyleyen NASA, bu kişilerin NASA’da çalışmadığını, NASA’yı temsil etmediğini ve NASA’ya danışmanlık yapmadığını vurguladı. Kurumun verdiği bilgiye göre, araştırmacıları da İlahiyat Araştırma Merkezi seçti.

İddiayı AP News, Snopes ve Doğrula da inceledi.