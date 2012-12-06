NASA 2020'de Mars'a yeni araç gönderecek

Amerikan uzay ajansı NASA 2020 yılında Mars'a yeni bir araç göndereceğini açıkladı. Kuruluş, yeni aracın Ağustos ayında Mars'a indirilen Curiosity adlı robot temel alınarak hazırlanacağını belirtti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi uzmanları, bir tonluk uzay aracını Gale Krateri olarak bilinen Mars'ın ekvatorundaki bölgeye göndermek için bir önceki misyonda başarılı bir şekilde kullanılan teknolojilerin birçoğunu yeniden kullanmayı umuyor.

Bu açıklama, gezegen bilimcilerini bir araya getiren en büyük toplantı olan Amerikan Jeofizik Birliği toplantısında yapıldı.

NASA yöneticisi John Grunsfeld, Curiosity adlı aracının gövdesi temel alınarak yapılacak yeni uzay aracında yeni teknolojilere de yer vereceklerini söyledi.

NASA'nın gezegen bilimleri ile ilgili bütçesinde son dönemlerde kesintiye gidilmişti. Kesinti nedeniyle NASA, Kızıl Gezegen'e 2016 ile 2018 yılları arasında yapılması planlanan misyonların iptal edilmesine yol açmıştı.

Ancak Grunsfeld, kuruluşun mali durumunun 2020 yılına doğru bir operasyona izin vereceğini belirtti.

Maliyette bir milyar dolarlık düşüş

Yeni projenin mali olarak karşılanabilmesinin en önemli nedeni, projede Curiosity misyonunun teknolojisinin kullanılacak olması.

Curiosity projesi 2.5 milyar dolara mal olmuştu. 2020 projesinin ise 1.5 milyar dolara mal olması planlanıyor.

NASA'nın Mars projelerinin temel amacı Mars'ın herhangi bir döneminde yaşama elverişli koşulların mevcut olup olmadığını araştırmak.

2 yıl sürecek Curiosity projesi için uzay aracına yerleştirilen plütonyum jeneratörleri araca en az 14 yıl yetecek elektrik sağlayabilme kapasitesine sahip. (BBC Türkçe)