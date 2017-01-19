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BBC Türkçe

NASA: 2016 en sıcak yıl rekorunu kırdı

NASA araştırmacıları, 2016'nın kayıtlı en sıcak yıl olarak tarihe geçtiğini söyledi. 2016, sıcaklık rekoru kırılan üst üste 3. sene oldu. Bilim insanları, bu değişimi insanların neden olduğu karbondiyoksit salımına bağladı.

19 Ocak 2017 00:21

2016 yılının, bir önceki yılda kaydedilen sıcaklık verilerinin de üstüne çıkarak dünyanın en sıcak yılı rekorunu kırdığı söylendi.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve İngiliz meteoroloji kurumu Met Office'in açıkladığı verilere göre, sıcaklıklar 2015'te kaydedilen değerden yaklaşık 0.07 derece fazla ölçüldü.

İngiltere Meteoroloji Dairesi'nin verilerindeki artış yanılma payı dahilinde olsa da, NASA yetkilileri, 2016'nın sıcaklık rekoru kırılan üst üste üçüncü sene olduğunu belirtti.

Bilim insanları, bu artışta El Niño hava olayının etkili olduğunu söylüyor.

Ancak asıl etken, insan eliyle yapılan karbondioksit salımı.

Gözlemciler için bu son veriler çok da şaşırtıcı olmadı.

Bilim insanları, 2016 yılının Mayıs ayında bu yılın sıcaklık rekorunu kırabileceğini öngörmüştü.

1880 yılından bu yana ölçülen NASA verilerine göre, 2016 kayıtlı tarihteki en sıcak yıl.

BBC'ye konuşan NASA yetkilisi Gavin Schmidt, 2016'nın bir önceki yılı "yaklaşık 0.1-0.12 dereceyle geçtiğini" söyledi.

Schmidt, "Bu oran kulağa çok da yüksek gelmiyor ama yıldan yıla kaydedilen sapmalara bakıldığında, aslında bu oldukça büyük bir değişim" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu gördüğümüz açıkça bir rekor ve El Niño olaylarının büyük oranlarda sıcaklık ürettiği tropikal Pasifik bölgesindeki değişimlerin sonucu. Ama sıcaklık artışındaki uzun vadeli eğilimlerin sera gazı salımlarından kaynaklandığını da gördük."

Araştırmacılar, bunun azımsanmayacak bir değişim olduğunu ancak bütün hikayenin bundan ibaret olmadığını söylüyor. El Niño'nun katkısıyla bunun birçok kez yaşandığı belirtiliyor.

Farklı kaynakların verilerine dayanan Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) raporuna göre, 2016 yılının 0.07 derecelik bir artışla sıcaklık rekoru kırdığı doğru.

WMO'ya göre, ısınma nedeniyle aynı yıl, Kuzey Kutbu ve Antarktika'da deniz buzları rekor düzeye geriledi.

WMO yetkilisi Peter Taalas, "Kuzey Kutbu'nda sıcaklık, küresel ortalamaya oranla 2 kat hızlı yükseliyor. Deniz buzlarının düzenli olarak azalması, dünyanın diğer bölgelerindeki iklimi, havayı ve okyanus dolaşımını da etkiliyor" dedi.

Ancak 2016'nın sıcaklık verilerine ilişkin bazı verilerde, en sıcak yıl rekorunun kırılıp kırılmadığı konusu netlik kazanmış değil.

İngiliz meteoroloji kurumu MET, 2016'nın 0.1 derece yanılma payı ile uzun dönem ortalamasının 0.77 derece üzerinde olduğunu belirtiyor.

Son ölçümleri değerlendiren MET yetkilileri, 2016 yılının nihayetinde "en sıcak 2 yıldan biri" olduğu görüşünde.

Araştırmacılar, 2017'nin en sıcak yıl rekorunu kırmasının düşük bir ihtimal olduğunu ancak en sıcak 5 yıl arasında sayılacağını söylüyor.

Bilim insanları ve siyasetçiler, Paris iklim değişikliği anlaşmasının öngördüğü 1.5 derece sıcaklık artışı seviyesine yaklaşıldığından endişe duyuyor.

ABD'de Trump yönetiminin başa gelmesiyle, iklim değişikliğiyle mücadelenin gücünü kaybedeceği kaygıları öne çıkıyor.

University College London'dan Mark Maslin, "İklim değişikliği, 21. yüzyılda karşılaşılan en büyük zorluklardan biri ve yavaşlamaya dair hiçbir emare yok" diyor.

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